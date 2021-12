Los escándalos políticos de Puebla en 2021, del tarifazo a la venta de candidaturas en el PAN y Morena

El 2021 vive sus últimos días y está cerca la llegada del año nuevo, pero habrá momentos en la política poblana que pasarán a la historia y serán recordados por el escándalo que provocaron socialmente; siendo, sin lugar a dudas, el de mayor impacto en la gente la gran tensión que se vivió por el cobro del DAP en distintos municipios del estado.

Desde la comisión de delitos electorales por algunos partidos políticos, como la clonación de identificaciones que evidenció CAMBIO, hasta declaraciones que rayaron en la vileza por la desesperación del ambiente de la contienda electoral, fueron los momentos que la política poblana dejó escritos en la historia de la entidad.

Sin embargo, no todos los momentos dejan un sabor agrió ya que gracias a estos escándalos, personajes de la política como Gerardo Islas Maldonado y Fernando Manzanilla Prieto por fin han dejado, momentáneamente, de vivir del erario, fracasando una vez más.

Credenciales fake del PAN

Entre octubre y noviembre se realizó el proceso de renovación de la dirigencia estatal del PAN, en donde Augusta Díaz de Rivera y Genoveva Huerta Villegas peleaban el puesto. La contienda inició con dudas, luego de que el CEN determinara que una mujer debía asumir el cargo, tal condición llevó a pensar que se perfilaba una reelección para la diputada federal.

Mientras la contienda avanzó la guerra sucia comenzó a tomar protagonismo y a sólo días de que se realizaran las votaciones, CAMBIO dio a conocer un paquete de al menos 70 credenciales falsas con las que se pretendían generar votos a favor de Genoveva Huerta; el desenlace de la votación fueron 33 paquetes electorales robados en donde militantes señalaban como responsables a integrantes del CDE.

Moches de Claudia en campaña de 2018

Una de las ‘estocadas’ finales que sentenció el destino de Claudia Rivera Vivanco y sus sueños de reelección en la pasada campaña electoral fue un audioescándalo publicado por CAMBIO, que evidenció la verdadera cara que ocultaba la morenista bajo la máscara de rectitud y transparencia.

En el audio que dio a conocer esta casa editorial, la pareja sentimental de Claudia Rivera, Roberto Zatarain, y la mano derecha de la alcaldesa en el Ayuntamiento y coordinador de campaña en 2018, Ollín Rivera Morena, son cuestionados por unos empresarios que aseguran haber entregado 10 millones de pesos para la campaña de 2018; a cambio se les habrían otorgado contratos de obra pública que al final no les fueron concedidos.

Líderes de Morena implicados en venta de candidaturas

Un grupo de consejeros estatales del partido comandados por el ex regidor Edson Contreras, acusaron al ex delegado del CEN, Carlos Evangelista, y al en ese entonces dirigente, Edgar Garmendia de los Santos, de vender candidaturas al interior del estado; como sucedió en San Gabriel Chilac, donde supuestamente se solicitó el 15 por ciento del presupuesto del Ayuntamiento en caso de que se ganara la elección; meses después Carlos Evangelista fue exonerado al no existir pruebas en su contra.

El Geno-cidio en el PAN por venta de candidaturas de PAN

Para no dejar el protagonismo únicamente a Morena, el PAN también encabezó una serie de protestas, reclamos y hasta impugnaciones en contra de la designación de candidaturas que realizó Genoveva Huerta Villegas, provocando una fragmentación del panismo poblano que pasará a la historia como el ‘Geno-cidio’. La diputada federal no sólo otorgó candidaturas a sus ‘aliados’ en el proceso interno, también obligó a los aspirantes a pagar encuestas que no fueron tomadas en cuenta para la elección de los perfiles, provocando el descontento de los panistas, que desembocó en manifestaciones en su contra; además este hecho fue uno de los argumentos de los militantes para no permitirle la reelección al frente del partido.

Fracasan Gerry Islas y Fernando Manzanilla con partidos nacionales

Para la contienda electoral intermedia hubo tres partidos nacionales nuevos: Redes Sociales Progresistas, Fuerza Por México y Encuentro Solidario. Ninguna de las tres fuerzas políticas alcanzó el tres por ciento de votos necesarios para mantener su registro, sentenciando el fracaso de Gerardo Islas Maldonado, quien era presidente de FxM y Fernando Manzanilla, coordinador de la cuarta circunscripción del PES. Este último ni siquiera se atrevió a ir a un distrito para pelear su reelección y en vez de ello prefirió la comodidad de las pluris, fracasando rotundamente.

El escándalo del desafuero de dos diputados federales… por Puebla

Ignacio Mier Velazco dio muestra de que la impunidad en la Cuarta Transformación no sería permitida; desde la Cámara de Diputados, el poblano logró el consenso para quitarle el fuero constitucional a Saúl Huerta, acusado a abuso sexual a un menor y ahora preso en Ciudad de México; y a Mauricio Toledo, señalado por daño patrimonial y desvió de recursos, quien se encuentra en medio de su juicio de extradición en Chile. Con ello se dio el hecho histórico de que en funciones fueran desaforados dos legisladores, quienes no gozaron de la impunidad pese a ser parte de las bancadas mayoritarias.

Fractura en el Congreso por el DAP

El último tema controversial del año fue el debate por la aplicación del cobro del DAP en los 217 ayuntamientos de Puebla; la discusión provocó la ruptura en la bancada del PAN, donde siete diputados se volcaron en contra de Eduardo Alcántara, quien presentó una iniciativa para concretar la propuesta; mientras que en Morena se consolidó el bloque del G5 como los opositores a la mayoría de los barbosistas, el tema se llevó hasta los últimos días de diciembre para que los legisladores pudieran dar un ‘albazo’ navideño a los poblanos.

La vileza de Liza Aceves vs Barbosa Huerta

La presión del rechazo a Claudia Rivera durante la campaña electoral, provocó que Liza Aceves, su vocera, protagonizara uno de los escándalos más grandes del año pues acusó al gobernador Miguel Barbosa Huerta de sostener una relación con la cuñada del alcalde Eduardo Rivera Pérez, Denisse Ortiz. Horas después la morenista tuvo que pedir perdón por la acusación y fue castigada sin volver a salir en rueda de prensa de Claudia Rivera por varias semanas.

Pleitazo por UDLAP, los Jenkins pierden su control

El escándalo universitario no se dio en la BUAP sino en la UDLAP, pues este año comenzó una disputa jurídica que ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el control de la universidad privada más prestigiosa y reconocida en Puebla. La Junta de Gobierno de la institución fue disuelta y derivado del problema legal que atraviesa la familia Jenkins de Landa por un supuesto desfalco multimillonario de más de 720 millones de dólares, fue entregada a un nuevo patronato que designó a Armando Ríos Piter como rector. El asunto está ‘empantanado’ y la institución, y sus estudiantes en el limbo.