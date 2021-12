2021 fue el año de la esperanza con la vacunación: contuvo cientos de muertes

En 2021 Puebla comenzó a salir de la crisis en la que estaba sumergida por la pandemia del coronavirus y la respuesta que dio una esperanza a los ciudadanos vino con las vacunas, que hasta el corte de diciembre han proveído la inmunidad en 4 de 6.5 millones de poblanos.

El primer trimestre del año, Puebla vivió la peor etapa de la pandemia en cuanto a casos y muertos, pues el embate de la segunda oleada originada desde diciembre del 2020, provocó fuertes estragos en los habitantes, aunque en ningún momento se llegó a un estado de colapso total gracias a la reacción de las autoridades.

En los meses de enero y febrero las cifras de la pandemia alcanzaron lo más alto que se haya tenido registrado hasta la fecha, con un promedio de contagios que alcanzó los 600 diariamente, mientras que la de muertos llegó a superar los cien en un sólo día.

Arranca vacunación a doctores, con algunos colados

La estrategia de vacunación inició en el estado de Puebla el 13 de enero del 2021; cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), trajo desde la Ciudad de México el biológico para proteger a los doctores; inicialmente se llevó a cabo en el personal de instancias federales, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste.

Posteriormente avanzaron con los de la Secretaría de Salud y finalmente con los médicos privados, aunque dentro de estas jornadas en repetidas ocasiones se denunció que algunos doctores y directores de hospitales, metieron en las listas a familiares, amigos y otros doctores que no estaban en la primera línea de reacción Covid.

Atropellado inicio de vacunación por Abdala

El Plan Correcaminos estableció a nivel nacional que se vacunaría a través de grupos de edad a la población en general. La logística en aquel entonces corría por cuenta de la Delegación del Bienestar, entonces presidida por Rodrigo Abdala, personaje reconocido por siempre arriesgar a los ‘abuelitos’ poblanos y en la etapa de vacunación no fue la excepción, pues la pésima organización de su área provocó que miles de ‘viejitos’ estuvieran horas formados bajo el sol en Ciudad Universitaria.

Esta situación provocó que la Secretaría de Salud tuviera que entrar ‘al quite’ y le arrebatara la organización a la Delegación.

Conforme la Secretaría concluyó con el sector de los mayores de 60 años, avanzó con los de 50 y posteriormente con los de 40 años de edad a quienes les distribuyeron dosis de las marcas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, esto a lo largo del territorio poblano, situación que contribuyó en el control de la contingencia sanitaria.

Vacunan a maestros para el regreso clases presenciales

Para el mes de mayo, la Secretaría de Salud junto con el Gobierno federal comenzaron los preparativos para el regreso a clases presenciales, pues uno de los requisitos era que toda la plantilla en las escuelas, desde maestros hasta intendentes, tuvieran dosis contra el coronavirus; sin embargo, la marca que les destinaron fue la de CanSino, biológico cuestionado por autoridades.

Concluyen con la chaviza después de la tercera oleada

La segunda mitad del año en materia de vacunación se enfocó en el sector de los más jóvenes, mismo que es predominante en el estado de Puebla con base a las cifras del Inegi; inicialmente con los de 30 a 39 años y posteriormente con los de 18 a 29 años.

Puebla cerrará 2021 con más del 90 por ciento de poblanos vacunados

A pocos días de que concluya el año, la Secretaría de Salud ha cubierto con al menos una dosis contra el coronavirus a cuatro millones de personas en el estado de Puebla, cifra que corresponde al 92 por ciento, tomando en cuenta que el total de mayores de 18 años concierne a 4.4 millones, quienes han sido vacunados.

No obstante la dependencia no se detuvo, ya que emprendió jornadas de vacunación para los rezagados, es decir, personas que por decisión propia no han querido recibir biológico, aunque poco a poco los llamados de la autoridad han rendido frutos para avanzar en la inmunidad de los ciudadanos.

Inicia aplicación de refuerzo y vacunas para niños

En la etapa final del año, las autoridades aprobaron la aplicación de una tercera dosis contra el Covid para los ‘abuelitos’, pues una de las dudas que se tienen sobre el biológico es el tiempo que permite generar anticuerpos contra este virus, por ello en las siguientes semanas se les pondrá una de refuerzo extra.

Adicional a esto, para preparar el regreso total a clases presenciales se comenzó a aplicar dosis en los menores de 18 años, en primera instancia a los niños con comorbilidad y, posteriormente, a los de 15 a 17 años; posiblemente será en enero que se avance con los de cinco a 14 años de edad, sector que hasta el momento tiene autorizado por la OMS recibir vacunas.