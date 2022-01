Lupus consume a María Itzel en el Hospital del Norte, su familia pide traslado al HNP

Con lágrimas, desesperación, enojo e impotencia es como una madre de familia suplica apoyo para que su hija María Itzel Ramírez Reyes, de 20 años de edad, sea trasladada al Hospital para el Niño Poblano debido a que asegura que su salud empeora cada día en el Hospital del Norte, principalmente por la falta de equipo para el tratamiento que requiere y que sí se tiene en el sanatorio infantil.

María Reyes Cosme, madre de María Itzel, originaria de Amozoc, informó a CAMBIO que su hija fue diagnosticada con lupus e hipotiroidismo, y se encuentra entubada desde el pasado 19 de diciembre de 2021, a pesar de que fue diagnosticada desde 2015.

De inicio, la madre de María Itzel recurrió al Hospital General del Sur debido a que su hija comenzaba a hincharse de la cara. No obstante, en el Hospital le comentaron que no era nada grave y con medicamento iba a ir mejorando poco a poco.

“Dicen que no, que no es nada grave, que ella no necesita ni transfusión, ni diálisis, ni hospitalización. Dice con su medicamento se va a componer pero que no me preocupara porque no era tan grave”, comentó para CAMBIO.