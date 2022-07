Haras, uno de los bosques de encinos más destacados en México (FOTOS)

De visita en México, la doctora Maricela Rodríguez Acosta, coordinadora del Consorcio Global para la Conservación de Encinos y miembro de la Botanic Gardens Conservation International, ofreció en días pasados una magistral conferencia en Haras Ciudad Ecológica denominada “La Importancia de los Encinos y su Conservación” ante la presencia de un amplio grupo de colonos de este desarrollo, quienes mostraron su agrado por la visita de la especialista número uno a nivel mundial en materia de encinos, acompañada del experto botánico, Allen James Coombs.

Y es que las condiciones ambientales y de conservación a nivel mundial obligan en la actualidad a cumplir una intensa agenda de trabajo, así como orientar, proponer, supervisar e incluso inspirar por la conservación de las pocas áreas naturales con las que cuentan las grandes ciudades como Puebla.

En este ámbito, los expertos Rodríguez Acosta y James Coombs aceptaron la invitación de su amigo José Luis Cardona Ruíz, miembro de la Asociación de Protección Ecológica Haras Flor del Bosque, para impartir al grupo de colonos temas como las propiedades y la preservación de los encinos, denominados Quercus, los cuales se caracterizan por su alto grado de resiliencia ante los grandes retos del cambio climático, calificados como especies bandera.

En la conferencia se destacó que todos los encinares en el país tienen un papel fundamental en el ecosistema, mucho más que otras especies, y se refleja copiosamente en la captación de agua. Aun así, con el paso de los años, se están presentando en nuestra entidad transformaciones preocupantes en el ámbito físico de la especie, debido a muchos factores.

Sin embargo y sobre este tenor, la doctora Maricela Rodríguez brindó una excelente opinión a los condóminos presentes: “Haras siempre ha sido una joya para mí, es uno de los bosques de encino más bonitos que hay en México, se encuentra muy sano, por tanto, debe cuidarse mucho. Los colonos que viven aquí deben considerarse afortunados, sin embargo, tienen una gran responsabilidad”.

“Considero que toda esta zona debe seguir desarrollarse habitacionalmente en armonía, cuidando las áreas verdes ya existentes. En varios países del primer mundo ya se está trabajando en esto, se considera mucho el tamaño de la familia con el tamaño de la casa, es decir, para una familia pequeña no se necesita una casa grande, dando mejor la prioridad a todos los espacios verdes, porque el valor ecológico tiene un efecto muy fuerte en la salud de las personas, física y mentalmente”, concluyó la doctora.

Maricela Rodríguez actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Jardines Botánicos para la Conservación con sede en Inglaterra y coordinadora de la sección México y Centro América del Consorcio Global para la Conservación de Encinos, que lidera el Morton Arboretum en Chicago.

Por su parte el inglés Allen James Coombs, también presente en la conferencia de Haras, es un botánico muy reconocido a nivel mundial, experto en taxonomía de plantas y tiene un amplio conocimiento de árboles en todo el orbe; pero al tener el interés de conocer los árboles en clima tropical y cálido decidió venir a México y actualmente tiene el reto de inventariar toda la flora en el estado de Puebla y ser curador de colecciones científicas en la BUAP.

Al ser el encino un árbol muy importante para la composición del suelo, la doctora Maricela Rodríguez recomendó desarrollar meta-colecciones de estas especies en diferentes jardines botánicos que pueden crearse y así prevenir un desastre.

“Lo recomiendo como un programa de gobierno, aunque por años he visto muchos huecos en áreas de la administración que no permiten este tipo de acciones, no se tome esto como una crítica, más bien una observación con el objetivo de crear más jardines, programas de propagación masivos incorporando a los viveros comerciales. La mejor manera de conservar una especie es propagándola y que la gente tenga acceso a estas especies como el encino que tiene un alto valor nutritivo para los suelos”, dijo.