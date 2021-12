¡Adiós vaquero! Muere creador del Nintendo y Super Nintendo

El diseñador principal del Nintendo Entertainment System y el Super Nintendo Entertainment System, Masayuki Uemura murió el pasado lunes 6 de diciembre a la edad de 78 años.

Masayuki Uemura, Creator Of The NES And SNES, Has Passed Away https://t.co/c5B4mdTx3P #MasayukiUemura #NES #SNES pic.twitter.com/LG8tOe1nAk