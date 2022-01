Oriente y la UPAEP se suman a las escuelas que suspenden regreso a las clases presenciales

El titular de la SEP, Melitón Lozano ha hecho hincapié en que no habrá vuelta atrás sobre el regreso a las aulas, pues señaló que se tienen las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios

Además de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) otros centros educativos como el Instituto Oriente y la UPAEP han dado paso atrás posponiendo las clases presenciales debido a la pandemia.

Varias instituciones educativas de la entidad han subrayado los inconvenientes que está provocando la cuarta ola de coronavirus en la entidad que impiden regresar a clases presenciales, pues no paran de incrementarse los contagios diarios.

En la BUAP, el calendario de regreso a las actividades académicas estaba programado para el día 3 de enero, y las actividades presenciales iniciarían el 24 del mismo mes, de acuerdo a lo que dijera cada unidad académica; sin embargo, debido a que se viven momentos angustiantes por la variante Ómicron y su rápida propagación en la entidad, las autoridades educativas dirigidas por la comisión Covid de la universidad, decidieron aplazar el tiempo de regreso.

Este hecho, por cierto, ha causado el repudio y la molestia entre la comunidad estudiantil de la BUAP, pues muchos alumnos de la universidad no son del estado, por lo que varios ya habían adelantado pagos de renta de departamentos para la posible entrada a clases presenciales, y con la medida terminaron desperdiciando tiempo y dinero.

Por otro lado, la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) había previsto iniciar clases en las aulas de su campus el día 17 de enero; no obstante, sus autoridades educativas publicaron un comunicado donde explicaba que, aunque el modelo presencial no se iba a alterar, se puede optar por clases en línea: es decir, se mantiene un esquema híbrido para los alumnos y alumnas que no decidan acudir presencialmente.

Finalmente, en las últimas horas trascendió que el Instituto Oriente, un colegio educativo que maneja el nivel básico y medio superior, también se unió al grupo de escuelas que han decidido postergar el regreso a clases presenciales.

Con esto, se están empezando a sumar más escuelas que han retrasado el reinicio de clases en la modalidad presencial debido a los altos contagios que vive tanto la entidad poblana como la República Mexicana.

Las clases presenciales se mantendrán a pesar de los contagios

A pesar de que los pasos son temerosos respecto a la presencialidad de los alumnos en las escuelas, el Gobierno del Estado, así como el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, Melitón Lozano, han hecho hincapié en que no habrá vuelta atrás sobre las medidas ya decididas, por lo que ciertos sectores de la población, principalmente maestros y padres de familia, se han sorprendido ante lo riesgoso que es la medida en medio de la cuarta ola de coronavirus.

Cabe resaltar que la vacunación masiva a los maestros que se realizó la semana pasada en la capital fungió como una medida para que las clases presenciales se mantuvieran sin contratiempos.