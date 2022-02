Ibero y Tec de Monterrey se solidarizaron con la UDLAP, de 10 escuelas sólo ellos apoyaron su marcha (VIDEO)

Fifís de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) recibieron el apoyo de sólo dos instituciones, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, a pesar de que hicieron el llamado a diez escuelas.



Universitarios de la UDLAP hicieron un llamado a alumnos de instituciones como la BUAP, UPAEP, UVM, UMAD, Universidad ISU, la Escuela Libre de Derecho, BINE, la Anáhuac para que sumen a la marcha que iniciará en la puerta principal de sus instalaciones y terminará en el zócalo de Puebla.

Asimismo, solicitaron el apoyo de las comunidades de San Pedro y San Andrés Cholula, y de los habitantes de la capital.

Cabe subrayar que las puertas de la entrada principal de la UDLAP se reabrieron el pasado martes, sin embargo, los universitarios decidieron no cruzarlas con el fin de no causar más problemas jurídicos.