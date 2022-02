Entre aplausos y porras, Udlaps festejan el regreso al campus; el lunes retomarán clases (VIDEO)

El próximo lunes se retomarán las actividades presenciales en el campus de la UDLAP y se estima que sea la mitad de la matrícula la que asista a partir de dicha fecha, aseguró la rectora Cecilia Anaya.

En entrevista, Anaya Berrios mencionó que a partir de la próxima semana se retomarán algunos cursos y talleres que se tienen que efectuar de manera presencial, además de limpiar y adquirir los insumos necesarios.

En este sentido, la académica señaló que las clases seguirán de forma hibrida, pues hay algunos alumnos y padres de familia que no tenían contemplado volver a las aulas.

#Entérate | Con la canción We are the champions de Queen estudiantes de la @udlap lloran y festejan la recuperación del campus #Puebla pic.twitter.com/50GXEURLL0