En condiciones deplorables, así luce la UDLAP tras ocho meses de abandono (FOTOS Y VIDEO)

En un recorrido realizado por CAMBIO, se pudo constatar los estragos del abandono del campus de la UDLAP, luego de no ser ocupadas las instalaciones desde hace ocho meses.

Después de ocho meses, el campus central de la UDLAP presentó los estragos del abandono, ya que el pasto se encuentra seco y sin podar, las fuentes sin agua y hasta bicicletas abandonadas en ese estado se encontró esta mañana.



#Entérate | En total abandono encontraron las instalaciones de la @udlap después de 8 meses que estuvieron cerradas por su situación legal #Puebla pic.twitter.com/Dob0T8l5fG

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 24, 2022

En un recorrido realizado por CAMBIO a las inmediaciones del inmueble se pudo constatar que el abandono le pegó al campus, ya que se encontró completamente deteriorado.

El pasto sin cortar y seco, además de hojas y polvo que no se barrieron en todo este lapso, además de mesas que no fueron recogidas e incluso bicicletas de estudiantes que no las recogieron.

Hay que recordar que esta tarde la rectora Cecilia Anaya fue ratificada como tal, aunque mencionó que el equipo de mantenimiento hará lo necesario para volver a las actividades presenciales el próximo lunes.