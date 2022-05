En Puebla, 240 escuelas particulares han cerrado sus puertas en el ciclo escolar 2021-2022

El presidente de la Unión Poblana de Escuelas Particulares, Jorge González, reveló que en el presente ciclo escolar 240 escuelas particulares han cerrado sus puertas en todo el estado.



#HomoSapiens | Jorge González pte de la Unión Poblana de Escuelas Particulares informó de el 98.5% de los estudiantes ya está en presencial, y el resto no ha regresado porque los padres de familia piden la vacuna #anticovid para niños de 5 a 12 años #Puebla pic.twitter.com/TX6SWjznno

En entrevista, González detalló que las 240 escuelas privadas representa el 10 por ciento del total, es decir, 2 mil 400 instituciones educativas.

Asimismo, refirió que el cierre de las escuelas se divide en dos sectores, por una parte, las escuelas que tuvieron un cierre temporal donde sólo tenían permiso para mantener ese estado por dos años y las que defectivamente cerraron sus puertas.

En otro tema, el presidente de la UPEP informó que de la semana de reinicio de actividades presenciales, que fue del 25 de abril al 6 de mayo, sólo se han contagiado el 0.08 por ciento de los alumnos que han retomado las actividades presenciales.

Fueron 19 mil 500 alumnos de escuelas privadas, que representa el 98.5 por ciento del total, que retornaron a las clases presenciales así como 3 mil docentes.

Además, González mencionó que el 1.5 por ciento de los estudiantes no regresaron a actividades presenciales debido a que sus padres no se arriesgaron a mandar a sus hijos a la escuela por no estar vacunados, porque los padres del alumno tuvieron que cambiar de residencia y porque hay niños comórbidos.

Sin embargo, González también invitó a los tutores de los niños que no se han presentado a clases presenciales reconsideren su postura, pues los índices de la pandemia han dado posibilidades para retornar las clases dentro de la aulas.

Además, adelantó que se tiene la indicación de que el próximo ciclo escolar que arrancará en agosto sea completamente presencial.