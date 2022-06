Encabeza Lilia Cedillo graduación de Medicina y Criminología de la BUAP (FOTOS)

La Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, acudió por separado a las ceremonias de gradación de las licenciaturas en Criminología y Medicina. En un mensaje dirigido a los 133 criminólogos recién graduados de la generación 2018-2022, la doctora Cedillo remarcó la relevancia de formar profesionales en esta área. “Desempeñan un papel importante en la prevención y recomposición del tejido social, actualmente dañado en México”, les dijo.

Durante la ceremonia de graduación, realizada en el Complejo Cultural Universitario, expresó: “En el país y en el mundo somos víctimas de muchos delitos; por eso su desempeño es más relevante, van a enfrentar esta realidad y en sus manos está acompañar a las víctimas y a sus familiares, pero también prevenir el delito”.

Tras celebrar la presencialidad, les recordó que son sobrevivientes de una pandemia, de una crisis que obligó a pensar y replantear nuestra relación con la naturaleza y el mundo. Por ello, subrayó, “les corresponde llevar el mensaje a las futuras generaciones de lo que es una crisis planetaria y la complejidad de llegar a acuerdos globales, colectivos”.

El fin de cursos no es un adiós la BUAP siempre los acompañará

En esta temporada de graduaciones, la Rectora de la BUAP también acompañó a la generación 2017-2022 de la Licenciatura en Medicina de la Facultad de Medicina, compuesta por 329 egresados a quienes aconsejó:



“En los momentos de guardia, cuando el cansancio aflora, imaginen que uno de sus pacientes es su padre, abuelo, madre o hermano, entonces el cansancio se va a ir, porque con ese amor que cuidarían a un miembro de su familia, van a cuidar a sus pacientes”.



Como docente de esa unidad académica, así como Rectora de la BUAP, les recordó que este fin de cursos no significa un adiós: “No vamos a dejarlos solos, sientan nuestra compañía a lo largo de la nueva etapa que están por iniciar, su internado rotatorio; no están solos, la BUAP los acompaña. Después vendrá el servicio social, estamos para acompañarlos y protegerlos; nunca duden de sus capacidades, ustedes son lo más valioso para sus padres, amigos y para la institución”.