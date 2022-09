VIDEO: Exhiben a profesores del CELMA llegando borrachos de viaje escolar

Padres de familia del Centro Escolar Lic. Miguel Alemán (CELMA) de San Pedro Cholula, pidieron la intervención de la Secretaría de Educación Pública, luego de que acusaran a los docentes de haberse emborrachado durante un viaje escolar a Zacatlán.

A través de un video los padres vieron las condiciones en las que llegaron a Cholula después de acudir con alumnos de primaria y secundaria a Zacatlán.

Sin embargo, en el video se escucha que al menos dos madres de familia y un padre le dicen a un profesor que ellos les confían a sus hijos y resulta que los maestros llegan borrachos.

Uno de los profesores que da la cara a los padres de familia explica que fue parte del buen recibimiento que les dieron en el Pueblo Mágico, pero que no están borrachos.

Mientras se escucha el diálogo, una de las mujeres sigue grabando en lo que parece el estacionamiento donde los maestros van a abordar sus autos y que de acuerdo a las imágenes todo ocurrió durante la noche del 15 de septiembre.

En la interlocución uno de los padres de familia les dice a los maestros que, si acudieran a una prueba del alcoholímetro, seguro no la pasarían por las condiciones en las que llegaron, pero otro docente asegura que sí lo pasarían, pero se opone a hacerlo y trata de subir a su auto.

Los inconformes insisten que ese no es el ejemplo que los maestros deben darle a los alumnos que son menores de edad, ni mucho menos la manera de responder a la confianza que los padres de familia depositan en los docentes.

Entre los comentarios que hacen padres de familia en las redes sociales hay quienes defienden a los maestros, identificados como Many y Arnold, pero también se leen mensajes en contra de los padres de familia que grabaron el video.

“Los padres de familia estamos precisamente esperando la respuesta de toda esta mentira, todo lo que inventan esas señoras con su cacería de brujas, por qué no mejor se ponen a ver el comportamiento de sus hijos en lugar de andar de chismosas, son 3 personas que dicen e inventan esta situación”. “El video fue grabado con toda la mala intención, no muestra la agresión de esas personas a los profesores después. Apoyo total a los maestros Mani y Arnold”. “Cuando tus hijos o hijas crezcan y lleguen a imitar ese tipo de conductas poco éticas y cero profesionales no te preguntes de dónde las aprendieron. La educación empieza en casa, pero mucho se aprende en la escuela y sobre todo de quienes están al frente”. “Leo los comentarios de padres de familia que defienden a unos profesores que se emborracharon mientras estaban a cargo de sus hijos. ¿Es neta?. Secretaría de Educación Pública ojo aquí con la planta de sus trabajadores”.