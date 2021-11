 “El último domingo del abuelo”: Vendedora encuentra billete de 50 pesos, busca a su dueño

Una vendedora de venta de ropa en línea, publicó un billete de 50 pesos con una notita rosa con la frase “El último domingo del abuelo” y la fecha.

Fue a través de Facebook que la vendedora hizo viral esta publicación pues ha dicho que quiere regresarlo al dueño del billete, pues parece una historia motiva.

“Hola!! Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo… Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete…”, escribió la usuaria.