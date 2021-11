¿Fan de cenicienta? Lanzan modelo de zapatillas de cristal inspiradas en la princesa

La marca ALDO, anunció el lanzamiento de un modelo de zapatillas de cristal que están inspiradas nada más y nada menos que en el cuento de Cenicienta de Disney.

De acuerdo con El Universal, la marca ALDO, sacó la colección de zapatillas de cristal con el objetivo de celebrar los 70 años de la princesa Disney, Cenicienta.

La colección es la opción perfecta para armar un atuendo de ensueño, y no solo cuenta con zapatillas que se convertirán en tu nueva obsesión, sino que también trae accesorios que serán el complemento perfecto para no pasar desapercibida.

Siente la magia al tener en tu clóset una de las piezas de este lanzamiento que hará que brilles a cada paso que des, pues en esta colección no podía falta el modelo icónico Glasslipper en tono plateado y dorado, además de unos tacones Stiketwelve, bolsos, accesorios y más.

Pero eso no lo es todo, si no eres fan de las zapatillas también sacará sneakers, así que no te quedes con las ganas y escoge entre los modelos que ALDO ofrece.

Si eres fan de esta princesa, corre por tus zapatillas te encantarán.

Con infformación de El Universal