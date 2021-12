¡Qué orgullo! Joven presume su título universitario gracias al puesto de tianguis de su mamá

Enrique Zapata Reyes, consiguió terminar sus estudios universitarios, gracias al puesto de tianguis que tiene su madre; por lo que subió una imagen junto a ella, mostrando su título, a través de su cuenta de Facebook.

Fue hace unos días, cuando Enrique Zapata, recibió su título como Ingeniero, por lo que aprovechó para tomarse una foto, junto a su madre, que trabajó día a día para ayudarle a terminar sus estudios.

En la imagen se observa a Enrique Zapata, abrazado junto a su madre, mostrando el título universitario que consiguió gracias al puesto de tianguis que tiene; también agradeció a las personas que alguna vez compraron en el puesto.

“Muchas veces vendimos justo para el camión o un poquito más pero Dios nunca nos dejó, agradezco a cada persona que nos compró una prenda de ropa, un par de zapatos, bolsas, etc porque me ayudaron a qué este sueño fuera posible, además de todas las personas que me ayudaron en todo que siempre estuvieron para mí, el título es de ustedes de igual forma”, señaló Enrique Zapata.