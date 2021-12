VIDEO: Cachan a maestra haciendo striptease fuera de clase y la despiden por inmoral

Una maestra de lengua y literatura perdió su trabajo al ser juzgada como inmoral, todo por hacer un striptease fuera de clases y subirlo a su cuenta de Instagram,



Russian teacher Viktoria Kashirina fired after this racy strip tease video went viral on social media. pic.twitter.com/J9xkX2txbT

— MChheda (@MC_IBTimesSG) December 9, 2021

Los hechos ocurrieron Siberia, Rusia, en donde la profesora identificada como Viktoria Kashirina fue despedida, después de que una de sus alumnas halló en la red un video en el que realizaba un striptease y se lo mostró a su madre.

Los directivos de la escuela adujeron que el clip colgado en Instagram demostraba “comportamiento inmoral”, aunque la profesora lo realizó en su tiempo libre y en un lugar lejano al centro de trabajo.

La profesora Kashirina menciona que sus jefes mencionaron, entre las razones para el despido, que su striptease iba en contra de los “principios morales” del centro escolar.

Según Victoria Kashirina, la grabación fue realizada con fines “estéticos” y no eróticos, como mencionó la directiva de la escuela para la que trabajaba.

La maestra de 23 años mencionó que el contenido de redes sociales que produjo no estaba destinado a sus estudiantes, quienes lo hallaron por casualidad.

“He sido bailarina de pole dance durante varios años y siempre he soñado con hacer un video. Por supuesto, no estaba destinado a estudiantes”, mencionó.

Ante el despido, el cual considera injusto, la profesora se prepara para demandar a la escuela, en caso de no recibir una compensación.

“El despido es absolutamente injusto. Aquí no hay nada que contradiga las reglas del contrato de trabajo. El comportamiento inmoral es generalmente un concepto muy abstracto. Dónde vieron un comportamiento inmoral en mi trabajo es un misterio”, explicó.

Con información de Índigo