¿Injusto? Despiden a mesera por recibir 100 mil pesos de propina y no repartirla (VIDEO)

Una mesera recibió un equivalente a 100 mil pesos de propina, por parte de unos empresarios que se encontraban comiendo en el restaurante Oven and Tap de Arkansas en los Estados Unidos, sin embargo, fue despedida poco después por no compartirla entre sus compañeros.

Ryan Brand mesera del restaurante, atendió a un grupo de 44 empresarios de una compañía inmobiliaria, que acudieron a comer al establecimiento y quedaron maravillados por la excelente atención que la mesera les dio.

Grant Wise presidente de la compañía inmobiliaria, propuso al grupo de empresarios agradecer el servicio que la mesera les brindó, y pidió le dieran a Ryan Brand una propina de 100 dólares por persona que sumando todo dio 4 mil 400 dólares (100 mil pesos mexicanos).

Por lo que en un video difundido en redes, se observa el momento en el que Grant le da la propina a la mesera, quién al escucharlo rompe en llanto diciendo que el dinero lo ocuparía en pagar sus estudios universitarios.

Minutos después, el gerente del establecimiento le pidió a Ryan repartir el dinero entre todos los trabajadores del restaurante, por lo que la mesera se negó; ante tal acción Grant pidió la devolución de su dinero y al terminar la jornada de la chica le entrego la propina personalmente.

La mesera fue despedida del restaurante días después, Oven and Tap aseguraron que su despido no fue por negarse a dar la propina; por lo que tal acción llegó a los oídos de Grant quién decía que no entendía como una mujer alegre pasaba por una situación deplorable.

Ante ello, Grant Wise, abrió un GoFundMe para reunir dinero a la mesera, con el fin de ayudarle a pasar unas vacaciones decembrina alegres, por lo que pidió a todos sus socios y amigos donar para esta buena causa.

