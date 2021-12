VIDEO: Mariachi toca 'Easy One' de Adele en Tik Tok

Un mariachi modificó la canción más reciente de la cantante británica, Adele, Easy one, para que sonara al género ranchero.

Un joven impactó al lograr modificar la canción de la famosa cantante británica, Adele, ‘Easy One’ al estilo mariachi.

El mariachi subió su cover del éxito de Adele, ‘Easy One’ en Tik Tok, y realmente logró una gran fusión.

Esta canción es parte de su regreso a los escenarios luego de su brutal divorcio, y está inspirado en la crisis emocional que atravesó.

El joven mariachi no sólo ha modificado Easy on me, también realizó “covers musicales” con temas de las artistas Billie Eilish y Ariana Grande.

Su gran trabajo de acordes para adaptar la canción de Adele a ranchera fue tan preciso que hasta el momento ya se ganó más de 124 mil “me gusta”en Tik Tok.



“La vez que Adele cantó Easy on me con mariachi”, se lee en la grabación de TikTok que ya supera las 742 mil reproducciones a una semana de ser publicado.



La cantante no ha reaccionado por la modificación de su tema, tampoco emitió comentario alguno sobre cómo suena su voz acompañada del estilo regional mexicano.

Con información de Grupo Fórmula