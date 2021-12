FOTOS: Exhiben a abuelito por estacionarse en ciclovía del Centro e insultar a ciclista: ¡generación de cristal!

Un señor de la tercera edad estacionó su auto en la ciclovía, y al ser evidenciado, insultó a la mujer ciclista que le hacía ver su error en calles de Puebla.

Este viejo estaba parado sobre la ciclovía de la 4 Poniente y 5 Norte. Al decirle que no podía estacionarse ahí se puso re intenso, me llamó "generación de cristal" y me hizo la seña de "mocos".

Sus placas son TXM-68-02. @MTGobPue @dirtransitopue @HeraldoPue @niunamuertevial pic.twitter.com/nlC9iSZVz7