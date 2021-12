Abuelito exige pago por cuidar a su nieto; lo destrozan en redes

El abuelo aseguró que trabaja desde casa, pero que no puede trabajar y atender al pequeño al mismo tiempo.

Un usuario en Reddit -que lleva por nombre iri_baker67- contó que su hija de 29 años pronto volverá a trabajar en un horario de 7.30 am a 3 pm, por lo que le pidió cuidar a su pequeño de un año de edad, a lo que él se negó si no hay dinero de por medio, razón que le costó viralizarse en redes.

De acuerdo con el portal ‘Excelsior’ la joven le pidió a su papá que cuide a su nieta dos o tres veces por semana, a lo que él contestó que le cobraría 12 dólares la hora, además de que debe dejarle la comida para el bebé.

La hija comprendió la situación y ofreció darle 10 dólares la hora, ya que, afirma, más no puede pagar porque gana 22 dólares la hora.



‘No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a renunciar a ese tiempo, entonces necesito dinero’, explicó el abuelo.



El abuelo aseguró que trabaja desde casa, pero que no puede trabajar y atender al pequeño al mismo tiempo.

Los comentarios no se dejaron esperar, y una abrumadora mayoría criticó al hombre. Muchos le expresaron que se notaba que no quería cuidar a su nieto y que mejor fuera honesto y no pidiera gran parte del sueldo que gana su hija.

Además le preguntaron cuáles son sus credenciales profesionales para pedir un pago igual a de una guardería: ¿tiene conocimientos en enfermería?, ¿sabe hacer RCP?

Otros también le externaron su apoyo diciendo que es su vejez y tiene derecho a vivirla como quiera.

Con información de: Excelsior