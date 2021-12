Doctora arremete vs maestra molesta por ser llamada ‘Miss’: el grado académico no define a las personas

Tras la polémica desatada en redes, en la que una profesora explotó contra uno de sus alumnos, por llamarla “miss”, lanzando un comentario clasista contra las trabajadoras de la cadena Vips, una doctora en educación arremetió contra la maestra.

La usuaria de TikTok Artie Sangerman, quien es doctora en educación le respondió a la “miss”, diciendo que un grado académico no define a una persona, por lo que es importante que no se debe hacer de menos el trabajo de las demás personas.

"Ni las palabras licenciada, ni maestra, ni doctora, ni profesora me definen, Un grado académico solo es una parte de mi identidad pero no me define completamente, por eso siempre le pido a mis alumnos y a la gente que se dirijan a mí por mi nombre", aseveró Artie Sangerman.