VIDEO: Papá lleva a su hija vestida de novia en bici

El video de un padre de familia que llevó a su hija en bicicleta el día de su boda a la iglesia se hizo viral en TikTok, por la tierna razón que hay detrás.

El papá de mi amiga la llevaba a todos lados en bicicleta, no podia faltar llevarla a la iglesia el dia de su boda ? felicidades amiga la maslinda!!

A través de TikTok se mostró cómo la novia iba en la parte trasera de la bici con su vestido blanco, mientras que su papá manejaba la bici con su elegante traje negro.

De acuerdo con el testimonio de la usuaria que subió el clip en TikTok, el padre de su amiga siempre la trasladaba en bicicleta a todos lados, así que el día de su boda no sería la excepción.

“El papá de mi amiga la llevaba a todos lados en bicicleta, no podía faltar llevarla a la iglesia el día de su boda. ¡Felicidades amiga, la más linda!”, escribió la usuaria @angieperaza5 en su cuenta de TikTok.

Como era de esperarse el video se volvió viral en la plataforma con múltiples comentarios que celebraron la decisión del hombre.

“Que demostración más grande de amor a su papá”; “Y pensar que hay novias que quieren llegar a la iglesia en limusina o en buenos carros y miren a ella”; “No manchen, lloré y lloré. Yo no tengo papá y tampoco me he casado”; “Me muero de amor”, se lee entre las reacciones.