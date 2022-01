¡Me dolió el corazón! Joven deja Harvard por una mujer, pero ella lo manda a la friendzone

No cabe duda que en TikTok siempre nos enteremos de situaciones que nos sorprenden, tal fue el caso de este joven mexicano que confesó haber abandonado Harvard para volver al país con su amada novia, sin embargo, cuando llegó a México ella le dijo que no quería ser su novia.

“Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que me esperaba para regresar contigo a México”, escribió el chavo portando la playera de la universidad mientras estaba acostado en lo que parecía ser su cama @palevill27.

De acuerdo con El Heraldo de México, la polémica en redes sociales no tardó, ya que algunos consideraban que si ella de verdad lo amaba tenía que haber hecho todo lo posible por animarlo a seguir estudiando en una de las universidades más prestigiosas del mundo; mientras que otros aceptaban la idea de seguir el dictamen del corazón.

La historia de este joven que rechazó estudiar en una de las universidades más prestigiosas para reencontrarse con el amor de su vida en México terminó en que ella le dijo que mejor fueran amigos, mejor amigos para ser precisos. El video tiene de fondo la canción de Favourite Crime de Olivia Rodrigo.

“Muy listo para entrar a Havard, pero no mucho para la vida”. “Ser inteligente en la escuela no es lo mismo que ser inteligente en la vida”, se pueden leer en la publicación que realizó @palevill27. El video lo subió como parte de una tendencia, donde la gente tiene que decir lo que están dispuestos a hacer por amor, mismos que terminan siendo un sacrificio porque la otra persona no lo valoró.