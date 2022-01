¡Qué gran corazón! Aarón de 8 años aplica uñas de acrílico para pagar cirugía de su hermano

El pequeño Aaron es un niño de Nuevo Laredo, que se ha viralizado por aplicar uñas acrílicas para ayudar a su mamá.

De acuerdo con Milenio, el pequeño comenzó a poner uñas para poder apoyar a su mamá en los gastos para pagar la operación de su hermanito.

“Estaré aplicando uñas todo el tiempo, aunque sea noche porque quiero para ayudar a mi hermano en sus operaciones no tengo dinero, pero quiero apoyar a mamá puse diseños que yo puedo hacer aún me falta, pero las are lo más bonitas que pueda $150 por cualquier aplicación gracias” escribió en su Facebook.