¡Qué triste! Abuelita llora porque su celular ‘no funciona’, pero descubre que eran sus hijos los que no le llamaban

Una mujer de la tercera edad acudió a una plaza de tecnología, debido a que su celular estaba descompuesto, ya que llevaba más de un año sin recibir una llamada de sus hijos, pero el técnico del establecimiento señaló que su teléfono no tenía ningún desperfecto.

A través de redes, se compartió el video, en el que se ve a la abuelita acudiendo al local de reparación de celulares, alegando al técnico que su teléfono no suena y presenta fallas que le impiden comunicarse con sus hijos.

"Tengo más de un año que mis hijos no me contestan, y yo digo: '¿qué pasa?' Pues el celular es el que no sirve. ¿Cómo no me van a hablar mis hijos?", aseveró la abuelita.