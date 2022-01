VIDEO: ¡Malas amigas! Dejan plantada a Ximena en su cumpleaños y ella lo celebra con los meseros

La usuaria de TikTok, Ximena Padilla compartió a través de un video que había organizado una reunión en un restaurante para festejar su cumpleaños, sin embargo, a las amigas que invitó habían confirmado su asistencia, pero nunca llegaron.

Ante dicha tragedia, los meseros del lugar se dieron cuenta y le organizaron un regalo para levantar el ánimo de la cumpleañera.

El regalo que le dieron fue un pastel y globos para festejar.

“Los meseros se dieron cuenta que no llegó nadie y me trajeron globos y un pastelito, se quedaron conmigo a cenar y me alegraron la noche”, mencionó en su video Ximena.