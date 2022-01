FOTOS: ¡Qué ternura! Papá lleva a su hija al primer día de clases, pero como maestra

Angie Galarza, una joven maestra de Ciudad Mante, Tamaulipas, compartió a través de su perfil de Facebook unas fotografías en las que mostraba a su papá, quien la había llevado a su primer día de clases, pero como docente.

Angie estudió su licenciatura en la Escuela Normal Federal de Educadoras Maestra Estefanía Castañeda, por lo que, al subir las fotos con su padre, se hizo viral y enterneció a los medios locales.

La docente iniciaba una nueva etapa en su vida, pues trabajaría en el jardín de niños “Gabriela Mistral”, y quería compartir lo feliz que estaba por su primer día ahí.

Sin embargo, ante tal logro, llamó más la atención que su papá la acompañó a la escuela tal como lo hizo cuando era niña.

"Mi papá me llevó a mi primer día de clases, pero ahora siendo la maestra", fue la frase con la que Angie Galarza acompañó la publicación en su cuenta de Facebook, donde la historia pronto se volvió viral, logrando obtener miles de reacciones, entre "me gusta" y "me encanta", escribió en su publicación Galarza.