VIDEO: Pone a su hijo a caminar casi 10 kilómetros a cambio de videojuegos y se viraliza en redes

El video de una madre se hizo viral en TikTok, y es que muestra cómo obliga a su hijo a caminar 12 mil pasos diarios, lo equivalente a poco más de 9 kilómetros para darle permiso de jugar videojuegos.

De acuerdo con la plataforma de TiKTok, se puede ver a la madre que vive en Alburquerque, Estados Unidos, y compartió su método para darle permiso a su hijo de jugar videojuegos, aclarando que el niño es libre de elegir si quiere o no subir a la caminadora.

Miles de usuarios se pronunciaron en contra de la medida de la madre, a lo que ella respondió que el niño no está obligado a correr los 12 mil pasos "si no le importan los videojuegos".

Sin embargo, también hubo quienes defendieron la iniciativa, ya que los videojuegos se han convertido en un problema de adicción en jóvenes y adolescentes.

"Para todos los que se vuelven locos, él no corre en la caminadora todos los días. Mis hijos pueden obtener sus pasos de la forma que quieran. Tampoco tienen que conseguirlos si no le importa jugar videojuegos. Mi hijo entró después de que terminé de correr y me preguntó si podía subirse", escribió la madre.