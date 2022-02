Familia de lomito perdido ofrece como recompensa un Chevrolet Corvette Z51 y 4 mil dólares

Marley es un perro perdido por una familia en Estados Unidos en el estado de Georgia, por lo que han hecho hasta lo imposible por recuperarlo, que llegaron a ofrecer una jugosa recompensa.

De acuerdo con El Universal, Derek y Alex Kirchner, dueños del perrito extraviado, han lanzado incontables campañas en internet buscando a su perro.

Otra de las acciones, es recubrir su auto con la imagen de su amigo; el vehículo en cuestión es un Chevrolet Corvette Z51 de 2016.

El perro se perdió el pasado septiembre del 2021, tiene cuatro años de edad y fue adoptada, sin embargo, la tragedia comenzó cuando la familia se fue de vacaciones, en el lugar, Marley se escapó. Derek, su dueño, se quedó en Carolina buscando al perro, mientras que Alex regresó a Georgia para coordinar campañas de búsqueda por redes sociales.

“Todos los días salgo por las mañanas a buscar a Marley. Armamos letreros y los pegamos en postes, preguntamos a todo mundo e incluso hemos ido a varios albergues, pero no hemos tenido éxito,” comentó Derek, dueño de Marley.

Durante una entrevista con Fox News, Derek asegura que, además de dar 4 mil dólares como recompensa, está dispuesto a darle su Corvette a aquel que le regrese a Marley.

“Si alguien se acerca conmigo y me propone cambiar a mi perro por el coche, sin duda lo haría. Me importa más estar con Marley que tener un auto, y estoy dispuesto a entregárselo a todo aquel que me traiga a mi perro de vuelta.