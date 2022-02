Tiktoker acusa venta de lentes Gucci falsos en Elektra; proveedora asegura que 'son originales' (VIDEO)

La tiktoker “theshoppermx”, Ana Regina Alarcón, compartió a través de un video que había encontrado la venta de unos lentes de la marca Gucci en Elektra, sin embargo, aseguró que aquellos que ofertaban no eran originales.

En el video, Alarcón cuenta que encontró en el Marketplace de Elektra que vendían los lentes Gucci, pero en un precio muy accesible, pero la tienda no era quien vendería el producto, sino la proveedora “Dprisa”.

Ana decidió adquirir el producto con ellos, así como comprar los lentes en una tienda oficial. El modelo que compró fue el Square Shape Oversized.

“Yo no me podía quedar con la duda, así que claro que los pedí. Pero algo no me hizo sentido desde que decía que nos los entregan en tienda y que no eran vendidos por Elektra”, relató Alarcón en TikTok.

Al respecto, Alarcón comentó que el producto fue retirado del market tras evidenciar que los lentes no eran originales.

“Como era de esperarlo, los de Elektra no son originales, ¿por? Y no, no es obvio que iban a ser fake, ¿saben cuánta gente confía en Elektra y en sus proveedores? (…) No es el negocio del siglo, no es la ganga del siglo, son fake, no los compren”, aseguró la mujer.