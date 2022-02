Ni judas fue tan traicionero; pizzería cacha a empleado haciendo fila en la competencia (FOTO)

El trabajador de Domino’s fue exhibido en redes sociales haciendo fila en la cadena Little Caesars, esto cuando portaba aún su playera con el logotipo de la famosa cadena de pizzas

Un trabajador de la empresa Domino's Pizza fue “cachado” haciendo fila para recibir la suya en la pizzería de "la competencia", dicho momento fue captado por otro cliente con su celular y la imagen fue compartida en Twitter.

De acuerdo con el Heraldo, uno de los clientes que también esperaba su pedido en una sucursal de la cadena Little Caesars se percató de la procedencia del hombre gracias a su uniforme.

El trabajador, portaba aún su playera con el logotipo de la famosa cadena de pizzas, permanecía sentado en el local a la espera de recibir su pedido, momento que, como no podría haber sido de otra manera, otro hombre que se encontraba en el sitio decidió tomar su celular y capturar la inusual escena.

La escena tal vez no habría alcanzado mayor trascendencia de no ser porque el usuario etiquetó a ambas empresas en la publicación. Muy probablemente buscaba generar una gran polémica en redes y lo logró, pero no en la forma en que muchos imaginaban.



“Ni judas fue tan traicionero jajajaja un vato de @dominosmx en @littlecaesarsmx jajajaja ja ijole”, fue el texto que acompañó a las fotografías que fueron compartidas en Twitter. Una vez que las pizzerías fueron etiquetadas, los Community Manager de las dos empresas reaccionaron inmediatamente.



El primero en hacerlo fue el de Little Caesars, quien respondió al tuit y aseguró que el empleado de Domino´s sucumbió ante el sabor de la pizza de la competencia. Ante esto, la cuenta de Domino´s reaccionó y, aunque muchos quizá imaginaban que comenzaría una polémica, no fue así.

Pues el Community Manager sólo se limitó a responder con cuatro emojis; una cara con ojos de corazón, un volcán, un chocolate y pizza. Ante esta reacción los internautas celebraron que en lugar de surgir una discusión acerca de qué marca era mejor, el mensaje transmitido por ambas empresas fue sobre el amor a la pizza. “¡Lo que importa es celebrar el amor por la pizza!”, escribió el CM de Little Caesars.