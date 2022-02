Mamá fitness se defiende de las críticas: “tengo un corazón lleno de amor, no hago nada malo a nadie”

Luego de que en días pasados, usuarias en redes criticaran la vestimenta de la mamá fitness cuando fue a recoger a su hijo en una escuela de Bolivia, la mujer se defendió de los ataques ejercidos en su contra, señalando que ella no le ha hecho ningún mal a nadie.

“Agradecerle a todas esas personita que estuvieron a mi lado mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo tan bonito y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad”