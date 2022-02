¡Impactante! Youtuber capta en VIDEO un “ovni” en el socavón de Puebla

El youtuber Urbex Puebla captó un extraño objeto volador sobrevolando el socavón de Puebla, en un terreno de cultivo de Juan C Bonilla en Santa María Zacatepec.

De acuerdo con La silla rota, el influencer y su equipo acostumbran a hacer exploraciones con temática paranormal, pero ahora no esperaban encontrarse con nada de eso. No obstante, el grupo fue sorprendido por un objeto volador en forma de cilindro que se hallaba sobrevolando el área que abarca el socavón de Puebla.

No sé qué es ese objeto. Me saca un buen de onda. No sé si sea una pancarta o alguien que está planeando, pero ya lleva rato ahí (...) No digo que sea un Ovni ni un platillo volador, pero está bastante raro este objeto arriba del socavón