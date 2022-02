VIDEO: Chofer de autobús se echa unos taquitos en pleno viaje y desata furia en las redes

Un pasajero evidenció al conductor de un autobús por bajar a comer tacos en pleno viaje, dejándolos esperando por más de 25 minutos.

A través de la cuenta de @kyre07_ de TikTok compartieron un video en el que se evidenció al conductor del autobús que presuntamente, sin importar que llevara pasajeros se bajó a comer unos tacos.

De acuerdo con las imágenes y con lo que se narra en el video, el conductor del autobús de la empresa de viajes ‘Futura’, se retrasó aproximadamente 25 minutos.

En forma de sarcasmo, el usuario que se quejó narró un poco más a detalle de lo que estaba pasando. Además, aseguró que jamás volverá a viajar con Futura:

“'Échale, vamos, vamos' Eso, el viaje puede esperar, el hambre no. Todos desesperados porque no nos movíamos. Jamás me había pasado. Jamás vuelvo a pasar con Futura”. Dice el narrador del video.