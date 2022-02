Viral: Poblana recién casada se va con el vestido de novia al Oxxo

Una novia poblana se hizo viran luego de que decidió acudir a una sucursal de la tienda Oxxo para poder comprar algo de comer antes de su gran noche de bodas.

A través de las redes sociales de Oxxo se compartió historia de Ingrid, una novia que luego de su misa nupcial realizó una visita a una sucursal para algo de comer, puesto que tenía hambre.

En la imagen se ve a la recién casada parada frente a la caja del establecimiento pagando sus productos y vistiendo un largo vestido de novia.

Este motivo hizo que tiendas Oxxo, se animara a compartir con sus usuarios la tierna instantánea.

“Mi historia es algo épica. El día sábado me casé y saliendo de misa moría de hambre y me bajé a comprar algo de comer. A mi esposo se le hizo cómico que hiciera eso y me tomo la foto», se lee en la publicación”.