¡Qué originales! Pareja se casa vestidos de Shrek y Fiona (VIDEO)

Una feliz y enamorada pareja decidió realizar su boda con una de las temáticas más ingeniosas hasta el momento, pues se casaron vestidos de la pareja de ogros Shrek y Fiona.

A través de TikTok se compartieron un par de videos en los que muestran cómo se realizó una “boda de Shrek” y el resultado se volvió viral con comentarios felicitando a la pareja por su divertida manera de festejar un día tan especial.

Actualmente el video suma más de 500 mil reacciones y 5 millones de reproducciones. Se pueden leer comentarios como “Los quiero mucho pareja que se casó con Temática de Shrek”, “La boda perfecta no exi….”, “Razones para no irte a vivir a Suiza: ¡Se rifaron los novios!”, “si mi boda no es de Shrek no quiero nada”, “Cosas que nunca podré hacer” y muchos más.

En el video se puede apreciar que incluso algunos invitados llegaron caracterizados como hadas para celebrar la boda.

