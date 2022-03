¡Qué asco! Trabajadora de H&M exhibe ropa con piojos (FOTOS)

Una empleada de la cadena de ropa H&M publicó una serie de fotos que causaron furor y no del bueno, sino que enseñó las prendas con piojos.

I work at the H&M in the Oculus at World Trade & today a customer discovered lice on a rack of hoodies. They’re not closing the store nor are they notifying employees of the problem. The section was just blocked off. pic.twitter.com/eAIlOxfmJu