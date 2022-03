Prepara tu boleto, Vive Latino 2022 no pedirá certificado de vacunación

La edición del Vive Latino 2022 se llevará a cabo este fin de semana, luego de dos años de ausencia por la pandemia de Covid-19 pero no pedirá prueba ni certificado de vacunación.

El evento que se llevará acabo este sábado19 y domingo 20 de marzo, no pedirá pruebas negativas de COVID-19 ni certificados de vacunación para poder ingresar al evento, de acuerdo con su página oficial.

De esta forma, tal como lo indica la página oficial del evento y la aplicación del Vive Latino, únicamente deberás presentarte con tu boleto del día correspondiente, una identificación oficial en caso de querer entrar a las zonas +18, ropa y zapatos cómodos, así como la mejor actitud para disfrutar.

No obstante, esto no significa que no existan más medidas sanitarias, ya que el Vive Latino explica que continuará “el uso del cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y lavado frecuente de manos”.

Así, Ticketmaster explica que se tomará control de temperatura en la entrada del Foro Sol y que los asistentes tendrán acceso a gel sanitizante y áreas de lavado de manos a lo largo de todo el Festival.