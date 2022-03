Mhoni Vidente predice avionazo en China; lo predijo hace 10 días

La pitonisa Mhoni Vidente pudo haber predicho la caída de un avión en China, de acuerdo a uno de sus videos más recientes.

En su video de la predicción del 21 de marzo, en el que mencionó una pelea entre Dios y el Diablo, Mhoni visualizó la caída de un avión en China hace 10 días.

“Hay otra carta más que me está diciendo que se visualiza lo peor: la carta número 13 que es el cambio radical en cuestiones mentales y espirituales, me indica, me dice que se visualiza la caída de un avión; el atentado contra alguien de poder”, mencionó Vidente.