¡Chale con el IMSS! Le colocan yeso en la mano sin permitirle quitarse la chamarra

Axel Fernando se cayó de su motocicleta y acudió al IMSS en CDMX para su atención inmediata, sin embargo, quien lo atendió decidió le enyesó su mano, pero no le permitió quitarse su chamarra, por lo que compartió su foto en sus redes sociales.



Mames @Tu_IMSS le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitstmela ?? ¿Que siguen el método del doctor Nick Riviera? pic.twitter.com/eU74lulQW5

— Axel Fernando (@AxxRess) March 17, 2022

De acuerdo a Axel, tuvo un accidente en su motocicleta, por lo que acudió al IMSS, la persona que lo atendió consideró que debía ser enyesado, pero, además de colocarle mal el vendaje, no le permitieron quitarse su chamarra.



“Mames @Tu_IMSS le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitstmela ?? ¿Que siguen el método del doctor Nick Riviera?”, escribió en su publicación, con una foto de su mano mal enyesada.



Al respecto, internautas comentaron que debían quitarle de inmediato el yeso, ya que traería la consecuencia de deformar su hueso, así como provocaría dolor.

Cabe resaltar que el yeso le fue retirado sin dañar la chamarra. Por lo que prefirió acudir a una clínica privada, gracias a la cobertura completa de su seguro de moto.



Para los que preguntaban, LA CHAMARRA ESTÁ INTACTA!! Así me quitaron el brazo de Hellboy que me pusieron en el IMSS. Preferí eso a que me cortaran los brazos aunque vuelven a crecer. Espero que el rector que estaba junto a mí tenga suerte, no se veía muy bien su nueva cadera. pic.twitter.com/NEycc1PtnR

— Axel Fernando (@AxxRess) March 20, 2022

Información obtenida de: SDP Noticias, Radio Fórmula