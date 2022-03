De gusano y tarántula; entre los 7 tacos más exóticos de México

Este jueves se celebra el Día del Taco, uno de los platillos más populares de México y aunque todos los mexicanos sabemos que hay muchos tipos de tacos con diferentes sabores, olores y colores, algunos turistas no.

Entre los más populares o conocidos se encuentran los tacos de carnitas, bistec, suadero, al pastor, de asada y mucho más.

Cabe mencionar que para algunas personas se les hacen “raros” los tacos de ojo, tripa y sesos, pero a continuación te dejamos unas combinaciones de otro nivel, de acuerdo con Avis Blog.



Tacos de gusano de maguey



Los puedes encontrar en Hidalgo, Tlaxcala y en el Estado de México, el gusano del maguey, también conocido como chíchara o gusano blanco, es un gusano que crece en la penca del maguey. Es de los alimentos más prestigiosos en el extranjero. Este delicioso manjar se acostumbra a comer en Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Un rico taco de gusanos de maguey suele contener aguacate, lo que resalta su sabor que es un poco agrio. Puedes disfrutar de este manjar de dioses por aproximadamente $200, que es el costo de un vasito de gusanos y te los preparan en 3 o 4 tacos. No comas demasiados, tienen mucha grasa y podría no ser tan bueno para tu estómago.



Tacos de escamoles



Encuéntralos en Tlaxcala, Hidalgo y en la Ciudad de México; los escamoles son las larvas de la hormiga de la especie Liometopum apiculatum. Se caracterizan por su forma perlada, textura y sabor característico que revienta en la boca al morderlos. Estas características los han llevado a ganar prestigio gastronómico mundial, dándose a conocer como el «caviar mexicano». Se considera un plato afrodisíaco y es una gran fuente de proteínas.

Un delicioso taco de escamoles, acompañado mayormente con cebolla y epazote, puede llegar a costarte $150 aproximadamente. Su precio es un poco alto debido a la dificultad de obtenerlos. Solo para buscar los nidos se pueden tardar hasta 2 días.



Tacos de chinicuiles



Encuéntralos los estados de Oaxaca e Hidalgo.

Los chinicuiles son gusanos plaga de la piña del maguey. Algunos dicen que su sabor es un poco dulce y otros que es un poco salado. Pero eso sí, es muy carnoso y jugoso. Este platillo era alimento de emperadores prehispánicos. Los tacos de chinicuil los puedes encontrar en Tulancingo, Hidalgo, ya que son uno de los platillos típicos de la región. Un delicioso taco de chinicuil se acompaña en su mayoría con cebolla, epazote y queso de hebra. La orden es de aproximadamente $230 por 3 tacos y la bebida favorita para acompañar esta deliciosa comida es el pulque.



Tacos de alacrán



Encuéntralos en el estado de Durango.

El alacrán es el símbolo duranguense por excelencia y también el ingrediente de uno de sus platillos más tradicionales: los tacos de alacrán. De verdad es muy tradicional, algunos dicen que hasta más que el caldillo duranguense.

Muchos viajeros comentan que su sabor es como de papas fritas con tequila, pero no te preocupes, no te da cruda. Unos lo prueban por curiosidad, otros por gusto por la comida exótica y algunos porque dicen que tienen propiedades curativas. Puedes disfrutar de un delicioso taco de alacrán acompañado de guacamole con rábano y repollo por $160 aproximadamente.



Tacos de jumiles



Encuéntralos en los estados de Morelos y Guerrero.

Los jumiles son unos insectos hemípteros, se conocen también como chinche de monte o xotlinilli. Son consumidos principalmente en zonas de Taxco, Guerrero, donde son tan famosos que hasta celebran la Feria del Jumil. Tienen un peculiar sabor a canela que les brinda el alimentarse de tallos y hojas de encinos. Un taquito de jumil se consume preferentemente con los insectos vivos. El taco se acompaña con guacamole que ayuda a que se peguen un poco para disfrutar de ellos.



Tacos de chicatanas



Encuéntralos en Oaxaca, Veracruz y en Chiapas.

Literalmente es una comida que cae del cielo. Las chicatanas son hormigas voladoras, que salen de sus hormigueros con las lluvias de junio y un manjar para sus degustadores.

Este platillo ancestral se consume mayormente en el estado de Oaxaca, en la zona de Huatusco de Veracruz y en Chiapas, donde se le conoce mayormente como nucú. En estos lugares se disfruta el taco de chicatanas asadas con chile seco, sal y un poco de agua. Mayormente se acompaña con una salsa hecha del mismo ingrediente solo que molido en molcajete. El kilo de este suculento ingrediente lo puedes encontrar en aproximadamente $490 pesos mexicanos.



Tacos de tarántula



Encuéntralos en la Ciudad de México.

¿Fobia a las tarántulas? Estos tacos te ayudarán a superarla.

Los tacos de tarántula son muy famosos ya sea por la curiosidad de su sabor o el riesgo de poder intoxicarse, sin embargo probar este plato es toda una experiencia para el que lo consume.

Estos tacos mayormente los encontrarás en mercados de la CDMX, donde el ingrediente principal proviene de criaderos de tarántula en Veracruz. Podrás disfrutar de este taco gourmet acompañado de aguacate y limón por un costo de aproximadamente $500 por taco. Sin embargo toma tus precauciones, ya que no muchos establecimientos cuentan con los permisos necesarios para comercializar legalmente este inusual ingrediente. Asegúrate que los tengan porque, además de que su preparación podría de no ser de calidad, esto asegura que su consumo no ponga en peligro de extensión a la especie. ¡Así que no te preocupes!

Con información de Avis Blog