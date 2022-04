Chavo de 13 años festeja su cumpleaños con temática de Luisito Comunica y el youtuber le responde

Un joven se viralizó debido a que la temática de cumpleaños que decidió fue del influencer Luisito Comunica.

A través de redes sociales, se compartieron fotos del joven quien tenía adornado con la imagen del youtuber poblano, además de que su pastel era de los viajes de Luisito, hasta una piñata.

Ante esto, Luisito Comunica publicó las fotos en Instagram quien felicitó al cumpleañero.



“La mejor fiesta de todos los tiempos. Felicidades a ese CRACK” escribió Luisito



En la publicación hubo también quienes le pedían a Luis que le regalará un viaje a manera de regalo por cumpleaños, pero esta respuesta no ha sido vista aún por el influencer y no ha dado una respuesta sobre si lo hará o no.