¡Lo mejor de la vida! Triatleta poblana se compromete en pleno concierto de Coldplay (VIDEO)

“Love is in the air” gracias a los conciertos de Coldplay en el Foro Sol de la Ciudad de México, pues cientos de mexicanos aprovecharon el show para comprometerse, tal es el caso de una triatleta poblana, Ana Gallardo, que vivió una noche mágica gracias a la banda británica.

A través de su cuenta de Instagram, Ana Gallardo compartió videos del momento exacto en que su novio se arrodilló para pedirle matrimonio, cuando Coldplay cantaba el tema ‘Fix you’.

El novio también atleta, Leoncio Sánchez compartió la buena noticia en su red social con el post: “Hoy te prometo amor eterno”.

Ante esto, Gallardo publicó el video cuando le pide matrimonio con el post de: “El Mejor día de mi vida”.

Ana Gallardo es una deportista que luego de varios años de entrenamiento en natación, atletismo y ciclismo, hizo su debut en el Triatlón Mazda IRONMAN 70.3 Acapulco Riviera Diamante, el pasado 03 de abril.

La joven de 33 años de edad cuenta con más de tres mil seguidores en Instagram, y su publicación rápidamente acumuló más de 900 ‘Me gusta’ y decenas de comentarios para felicitar a la pareja de enamorados.