¡OMG! Mesera de Hooters gana 4 mil pesos al día, casi 30 veces más que el salario mínimo en México

A través de un video en TikTok , una mesera de la cadena de restaurantes Hooters, reveló que llega a ganar de propinas hasta 200 dólares en un día.

La joven originaria de Ciudad Juárez, pero que trabaja en Estados Unidos, explicó que en un día puede ganar más que el salario mínimo de un trabajador mexicano y presumió que hay ocasiones en que los clientes dejan propinas de hasta 40 dólares, lo que equivale alrededor de 800 pesos mexicanos.

“Estas cantidades van dependiendo, no crean que siempre se hace lo mismo, a veces se hace muy poquito, ya veces se hace más, así que no sé cómo me va a ir en el día”