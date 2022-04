VIDEO: Mujer encuentra a su esposo con su amante y desatan pelea en pleno metro

Una mujer cachó a su esposo en pleno metro de Perú, con su amante, lo que desató una pelea campal.

A través de un video, se exhibió a un hombre que subió y se sentó con su amante. Pero sin darse cuenta, a un costado de él estaba su mujer.

Al percatarse la esposa que su marido estaba acompañado por “otra”, la situación se tornó ruda. La mujer miró a la amante, le tiró agua encima y luego comenzó a agarrarla del cabello.

Algunas personas intentaron defender a la amante, mientras que otros solo observaban la pelea.

Aunque el video se viralizó, aun no se sabe que pasó después; sin embargo, los internautas se pronunciaron al video con diversos comentarios.

«Si subiera mi esposo con la otra ni cuenta me daría, porque en el tren solo veo mi CELULAR»; «Cuidado en el tren»; «Lo que me pierdo por no salir de casa»; «La señito con su bebé me representa»; «Yo me acerco y le diría que dios te bendiga… ya no vuelvas por favor ni me llames gracias y chaoo»; mencionaron los internautas.