¡Es su vicio! Papás llevan a su hija a jurar ante Dios que no regresará con su ex (VIDEO)

El video subido a TikTok con el título “Medidas desesperadas”, es sobre una chica que fue llevada por sus propios padres a la iglesia para jurar que no regresaría con su ex pareja

Unos padres, muy preocupados por la situación sentimental de su hija decidieron llevarla a una iglesia para jurar ante Dios que nunca más volverá a caer ante los 'encantos' de su exnovio.



De acuerdo con El Grafico, la grabación fue compartida y miles de usuarios de TikTo no se hicieron esperar los comentarios, la mayoría de ellos, dijeron sentirse identificados y haber encontrado la 'solución' ante una situación parecida.

Cabe mencionar que este tipo de juramentos es una tradición entre los fieles católicos, que al acercarse a la iglesia o algún santo en particular buscan ya no cometer alguna acción en particular.

En este caso, el video subido a TikTok con el título “Medidas desesperadas”, el usuario @mr.valeskaa compartió el hecho de que una chica fue llevada por sus propios padres a la iglesia para jurar que no tendría contacto con su expareja sentimental.

En el clip de solo 9 segundos se puede ver como los papás toman la mano de su hija mientras esta en el altar hace la promesa a la Virgen y se persigna.

Ante los fieles testigos se puede ver a la joven mujer visiblemente molesta, aunque no se sabe si por no estar convencida de jurar o sabía que el video podía terminar siendo un éxito en internet.

Incluso cuando la grabación comenzó a compartirse miles de veces apareció la propia protagonista de la historia, quien dijo llamarse Iveth para comprobar la versión de los hechos.



"Gracias por exhibirme, qué detalle", también en tono de broma, a lo que Adán le respondió "ya sabes, cuando quieras".



