Papá de quinceañera enfurece con chambelanes por baile cachondo (VIDEO)

Una fiesta de XV años en México se descontroló cuando los chambelanes le hicieron un baile sexy a la cumpleañera, lo que desató la furia de su papá.

La escena quedó captada en un video de TikTok que publicó uno de los invitados a la celebración y desató toda clase de reacciones.

El video fue captado el pasado 25 de abril y 25 segundos nos bastaron para ser parte del momento en que el papá de la festejada se saca el sombrero sin poder ocultar su indignación y molestia por el sensual baile que estaba recibiendo su hija.

La canción que los chambelanes bailaban a la quinceañera, es ‘bombón’, de Daddy Yankee, El Alfa y Lil Jon.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en responder al video que ya es viral: “Así me imaginé a mi papá si me hubieran bailado”; “la niña bien feliz y el señor bien enojado JAJAJA”; “no me río porque perfectamente podría ser mi papá”, fueron algunos de las reacciones.

Vaya momento que nos regaló esta quinceañera, que tendrá una gran anécdota que contar sobre su fiesta de XV años.

Con información de: Depor