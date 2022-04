Final Feliz: Quinceañera tlaxcalteca pierde su vestido en la combi y tienda le regala otro

Ayer la historia que conmovió Tlaxcala fue la de una quinceañera que perdió su vestido de XV en una combi y rogaba porque le fuera devuelto pues la fiesta es este sábado.

Esta triste historia, tendrá un final feliz ya que tras conocerse la historia de Carmen, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar mostrando su apoyo y ofreciendo vestidos prestados para la quinceañera, siendo una tienda tlaxcalteca la que hizo todo por localizar a la joven para obsequiarle un nuevo vestido.

De acuerdo a la información publicada por El Sol de Tlaxcala, Carmen Yaretzi acudió este jueves acompañada de su familia a las instalaciones de una tienda llamada “Periañez Fashion” que se ofreció a regalarle un nuevo vestido para evitar que la joven no pudiera cumplir su sueño este sábado.

Cómo informó el medio tlaxcalteca, Carmen escogió un vestido azul con pedrería y no pudo ocultar su felicidad tras el amargo momento que vivió sobre la unidad de la ruta Apizaco-El Carmen Tequexquitla, en la que olvidó su vestido cuando regresaba a casa.

“Al principio me sentía triste porque había ahorrado mucho para poder comprarlo, al perderlo me sentí triste y no sabía qué hacer, pero cuando vi que muchas personas me querían ayudar me sentí feliz”