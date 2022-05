“Es una vergüenza”: Maestra revela cuánto gana a la quincena y dice que es mejor vender tacos (VIDEO)

Circula un video en TikTok de una joven docente que reveló cuánto dinero gana en la quincena por dar clases, dijo que era una “vergüenza” y que es mejor vender tacos.

La joven que se encuentra en la red social como @angelicazta, expuso un video narrando la vez en que le pagaron su primer cheque, al trabajar como maestra de primaria, y dijo estar sumamente decepcionada.

El video que ahora ya es viral, cuenta con 13 mil reacciones y más de mil comentarios entre los que se pueden leer los siguientes:

“Lo bueno que tienes plaza, los que somos de colegios particulares ganamos eso al mes y nos exigen más” ,“Desafortunadamente la gente que no tiene un familiar o amigo docente no tiene idea de toda la labor que realiza un docente”, “Hahaha deberían compartir todos los beneficios / prestaciones / pensiones. No sabes la cantidad de personas que ganan menos que eso por quincena”