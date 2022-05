Hacen comidilla a estudiante fifí que se negó a dar propina en cafetería de la Ibero (VIDEO)

Estudiante de la La Universidad Iberoamericana Puebla desató controversia en redes luego de compartir que se negó a dar propina en la cafetería de la universidad privada.

Fue a través de un Tik Tok que la usuaria @caaroosuaarez compartió que fue a una cafetería de la Ibero, pero no dejó propina porque se le hace injusto pagar por un servicio que no recibió.

Y es que asegura que ella fue a la barra a ordenar su comida para posteriormente recogerla ella misma, por lo que no deberían pedirle propina.

Tras lo ocurrido, se han volcado los comentarios, algunos en su contra y otros afirmando que en México la propina no es obligatoria.

“Si no tienes el nivel económico no consumas o cambiate de escuela”, “La propina es la solución para no dar sueldos competentes”, “No es obligatorio dar propina” y “Así como tu hay varios... piensan que de aire y sus gracias vivimos... Y no... Aterriza. La mayoría vivimos de propinas”, son algunos de los comentarios generados por el video.